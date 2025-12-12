Депутаты придумали план борьбы со «схемой Долиной»

Депутаты Государственной думы предлагают ввести компенсации добросовестным покупателям жилья, которые приобрели его у жертв мошенников. О разработке такого законопроекта сообщила зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.
В настоящее время действует правило, согласно которому граждане вправе рассчитывать на компенсацию, однако только в том случае, если квартиру продали по поддельным документам. На новую схему, обрушившую российский рынок, данная мера не распространяется.
Депутат считает, что существует простое и удобное решение. Достаточно распространить действие режима компенсации на случаи, когда досказано, что продавцов осуществил реализацию жилья под влиянием мошеннических действий.
При этом депутат признала, что получить такую компенсацию достаточно трудно, и случаев ее выплаты по стране немного. Сейчас в комитете по ЖКХ анализируют эту практику для подготовки финансово-экономического обоснования своей инициативы. Разворотнева сообщила об этом в эфире «Дума ТВ».
Отметим, что Лариса Долина ранее согласилась на то, чтобы вернуть покупательнице ее квартиры 112 миллионов. Кадастровая стоимость квартиры составляла 127 миллионов рублей, рыночная — 138 миллионов. Разбирательство намечено в Верховном Суде на 16 декабря.