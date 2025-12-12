Объяснено, как Россия лишила Японию триллионов на фоне политического конфликта

На фоне резкого охлаждения отношений между Москвой и Токио Россия сделала ход, который больно ударил по японской экономике. Китайские аналитики фиксируют: последствия оказались ощутимыми и быстро отразились на туристическом рынке.
Как отмечают обозреватели NetEase, новый виток напряжённости связан с курсом японского премьер-министра Санаэ Такаити. После её заявлений о милитаризации страны и возможном отказе от неядерных принципов ситуация обострилась не только в отношениях с Россией, но и с Китаем. Дополнительное раздражение в Пекине вызвали слова о готовности применить силу в случае кризиса вокруг Тайваня. Дипломатический конфликт между КНР и Японией разгорелся стремительно.
На этом фоне Москва предприняла шаг, который, по оценке китайских СМИ, оказался крайне своевременным. Президент России подписал указ о введении безвизового режима для граждан Китая. Решение мгновенно изменило туристические потоки.
После объявления о безвизе китайские туристы начали массово бронировать поездки в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Туроператоры столкнулись с ажиотажем и были вынуждены экстренно расширять предложения. Параллельно спрос на поездки в Японию резко просел, передает АБН24.
По данным китайских источников, туристические агентства за считаные дни получили тысячи заявок на отмену туров в Страну восходящего солнца. Эксперты оценивают совокупные потери японской экономики почти в 1,79 трлн йен.
Обозреватели связывают происходящее с жёсткой риторикой Токио. Китайские туристы, затронутые заявлениями о Тайване, не готовы тратить деньги в стране, которая демонстрирует конфронтационный курс. Россия же на этом фоне выглядит более привлекательной альтернативой — как с политической точки зрения, так и за счёт более доступной стоимости путешествий.
