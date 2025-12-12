Объяснено, как Россия лишила Японию триллионов на фоне политического конфликта

Как отмечают обозреватели NetEase, новый виток напряжённости связан с курсом японского премьер-министра Санаэ Такаити. После её заявлений о милитаризации страны и возможном отказе от неядерных принципов ситуация обострилась не только в отношениях с Россией, но и с Китаем. Дополнительное раздражение в Пекине вызвали слова о готовности применить силу в случае кризиса вокруг Тайваня. Дипломатический конфликт между КНР и Японией разгорелся стремительно.