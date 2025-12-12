В Омской области тарифы на электроэнергию вырастут в 2026 году

На официальном портале ФАС России был опубликован документ, который затрагивает очередное повышение предельных цен на электроэнергию. В среднем стоимость киловатт-часа электричества в России вырастет на 11,3%. Однако в Омской области изменения в тарифах не коснутся омичей в ближайшие месяцы — в нашем регионе стоимость электроэнергии останется на уровне 6,27 — 6,28 рубля за кВт/час, установленных летом этого года.