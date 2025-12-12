В Омской области тарифы на электроэнергию вырастут в 2026 году

На официальном портале ФАС России был опубликован документ, который затрагивает очередное повышение предельных цен на электроэнергию. В среднем стоимость киловатт-часа электричества в России вырастет на 11,3%. Однако в Омской области изменения в тарифах не коснутся омичей в ближайшие месяцы — в нашем регионе стоимость электроэнергии останется на уровне 6,27 — 6,28 рубля за кВт/час, установленных летом этого года.
Некоторые регионы уже с 1 января столкнутся с повышением тарифов на электроэнергию. В Омске же текущие цены сохранятся до октября 2026 года, когда установят новые предельные значения: минимальный тариф составит 6,98 рубля за кВт/час, а максимальный — 6,99 рубля. Для сравнения, в начале 2024 года стоимость киловатт-часа была 5,57 — 5,58 рубля.
Несмотря на рост цен, омские тарифы остаются одними из самых низких в стране. Так, на Чукотке стоимость киловатт-часа составит 12,6 рубля, а в Якутии — 10,7 рубля.
Кроме того, в 2026 году также будет произведена индексация коммунальных услуг. Платежи за ЖКУ будут повышены дважды — с 1 января и с 1 октября 2026 года.