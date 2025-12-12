В Новосибирске больше всех платят главному юрисконсульту

В Новосибирске топ высокооплачиваемых вакансий декабря возглавила позиция главного юрисконсульта с зарплатой до 179 тысяч рублей в месяц, сообщает исследование сервиса SuperJob.
На втором месте оказался начальник строительного участка с опытом работы от двух лет — будущему сотруднику обещают зарплату от 140 до 200 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров менеджер по активным продажам с окладом от 110 тысяч рублей, а также премиями и компенсацией питания.
В список самых высокооплачиваемых вакансий также вошли оператор фронтального погрузчика с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей в месяц и специалист по настройке оборудования в агрохолдинге с оплатой от 93 тысяч рублей.