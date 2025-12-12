Ричмонд
В омском Амуре за 160 миллионов продают ТК с «продуманным зонированием»

В декабре 2025 года перечень коммерческой недвижимости, выставленной на продажу в Омске, пополнили площади пятиэтажного торгового комплекса на 33-й Северной, неподалеку от остановки «16-я Амурская».

Источник: Reuters

«Объект отличается продуманным зонированием: на втором, четвертом и пятом этажах расположены офисные помещения кабинетного типа, идеально подходящие для размещения медицинской клиники, адвокатского бюро, учебного центра или иной организации», — уточняется в объявлении.

Также обозначено, что на первом этаже здания функционирует строительный магазин, тогда как третий занимает спортивный зал с собственной баней. Особенностью постройки называется «прямой переход» в соседнее здание с мебельным салоном внутри.

Недвижимость предлагается под ведение арендного бизнеса. Стартовая цена предложения — 160 миллионов рублей, сроки окупаемости такого вложения не сформулированы. Отметим, ранее площади в здании предлагались в аренду.