В омском Амуре за 160 миллионов продают ТК с «продуманным зонированием»

«Объект отличается продуманным зонированием: на втором, четвертом и пятом этажах расположены офисные помещения кабинетного типа, идеально подходящие для размещения медицинской клиники, адвокатского бюро, учебного центра или иной организации», — уточняется в объявлении.
Также обозначено, что на первом этаже здания функционирует строительный магазин, тогда как третий занимает спортивный зал с собственной баней. Особенностью постройки называется «прямой переход» в соседнее здание с мебельным салоном внутри.
Недвижимость предлагается под ведение арендного бизнеса. Стартовая цена предложения — 160 миллионов рублей, сроки окупаемости такого вложения не сформулированы. Отметим, ранее площади в здании предлагались в аренду.