Омский министр подтвердил работу над проектами метротрама и метротролла

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов рассказал о перспективах реализации проекта метрополитена в Омске. Чиновник прокомментировал вопрос одного из горожан в социальных сетях.
«В настоящее время ведется работа по определению формы дальнейшей реализации проекта по строительству метрополитена. Рассматривается возможность объединить метрополитен с трамвайной сетью или создать в городе транспортную систему “Метротролл — Омск” (посредством трамвайного или троллейбусного сообщения)», — написал Андрей Хафизов.
Ранее омичи заметили активность рабочих на территории заброшенной станции метро. В министерстве пояснили, что вырубка кустарников является частью плановых сезонных мероприятий по содержанию территории, а не началом строительных работ.
Напомним, что вопрос о преобразовании недостроенного метро в метротрам обсуждается уже несколько лет. В прошлом месяце депутаты Госдумы предложили возобновить федеральную программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках.
