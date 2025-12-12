Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский министр подтвердил работу над проектами метротрама и метротролла

Рассматриваются варианты объединения метрополитена с трамвайной или троллейбусной сетью.

Источник: Комсомольская правда

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов рассказал о перспективах реализации проекта метрополитена в Омске. Чиновник прокомментировал вопрос одного из горожан в социальных сетях.

«В настоящее время ведется работа по определению формы дальнейшей реализации проекта по строительству метрополитена. Рассматривается возможность объединить метрополитен с трамвайной сетью или создать в городе транспортную систему “Метротролл — Омск” (посредством трамвайного или троллейбусного сообщения)», — написал Андрей Хафизов.

Ранее омичи заметили активность рабочих на территории заброшенной станции метро. В министерстве пояснили, что вырубка кустарников является частью плановых сезонных мероприятий по содержанию территории, а не началом строительных работ.

Напомним, что вопрос о преобразовании недостроенного метро в метротрам обсуждается уже несколько лет. В прошлом месяце депутаты Госдумы предложили возобновить федеральную программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках.

Ранее «КП Омск» рассказала, что Алексея Кубица переназначили министром безопасности региона.