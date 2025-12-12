До $1 млрд Казахстан увеличит экспорт подсолнечного масла к 2028 году

Масложировая отрасль страны является одной из ключевых составляющих продовольственной безопасности, подчеркнул вице-министр Ермек Кенжеханулы. За последние годы посевные площади под масличными культурами увеличились вдвое — до 3,9 миллионов гектаров, переработка выросла на 12% и превысила 700 тысяч тонн. Экспорт на 29% и составил 582 тысяч тонн.