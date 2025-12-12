До $1 млрд Казахстан увеличит экспорт подсолнечного масла к 2028 году

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Казахстан вошел в топ-10 мировых экспортеров подсолнечного масла, заявили в министерстве сельского хозяйства.
Масложировая отрасль страны является одной из ключевых составляющих продовольственной безопасности, подчеркнул вице-министр Ермек Кенжеханулы. За последние годы посевные площади под масличными культурами увеличились вдвое — до 3,9 миллионов гектаров, переработка выросла на 12% и превысила 700 тысяч тонн. Экспорт на 29% и составил 582 тысяч тонн.
«Субсидирование инвестиций в переработку, доступ к оборотным средствам обеспечили отрасли стабильность и условия для дальнейшего расширения. Благодаря мерам поддержки Казахстан вошел в топ-10 мировых экспортеров подсолнечного масла, находится на 3 месте по поставке подсолнечного шрота в страны Евросоюза. Мы полностью обеспечиваем Центральную Азию подсолнечным шротом и жмыхом. Потенциал для дальнейшего развития остается огромным», — подчеркнул Ермек Кенжеханулы.
Научно-обоснованный рост посевных площадей под масличные культуры должен достигнуть 5 миллионов гектаров, это позволит Казахстану войти в тройку мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла.
Дорожную карту развития экспорта масложировой продукции на 2026−2028 годы, которая содержит амбициозные планы, представили в Астане. На мероприятии участвовали производители, переработчики, экспортеры, отраслевые ассоциации и международные партнеры.
«Документ нацелен на повышение экспортного потенциала отрасли до 1 млрд долларов, расширение рынков сбыта и стимулирование глубокой переработки продукции с высокой добавленной стоимостью», — сообщил Минсельхоз.
Также решили создать государственно-частную платформу для координации мероприятий Дорожной карты и укрепления взаимодействия государства и бизнеса.