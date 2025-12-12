Российский блогер рассказал, сколько денег отдал за поездку в Китай

Российский путешественник подробно разобрал расходы на поездку в Пекин и показал, во сколько в реальности обходится отпуск в Китае. Шестидневное путешествие на троих, включая перелёты, отель, развлечения и повседневные траты, уложилось в 266 тысяч рублей.
Основная статья расходов пришлась на авиабилеты. Компания решила не тратить сутки на пересадки и выбрала прямой рейс Москва — Пекин, обратно — через Урумчи с ожиданием около трёх часов. Перелёт на троих обошёлся в 148 тысяч рублей. Отмечается, что на фоне роста цен на направление Китай в 2025 году это считается удачным вариантом. При этом из Владивостока долететь до Пекина можно значительно дешевле — примерно за 7 тысяч рублей в одну сторону, менее чем за три часа.
В поездке участвовали три человека — автор, его девушка и её сестра. Жили в трёхзвёздочном отеле в центре Пекина, рядом с пешеходной улицей Цяньмэнь. Шесть ночей с завтраками стоили 47 тысяч рублей на всех. По оценке путешественников, с учётом расположения цена оказалась более чем приемлемой.
За время поездки удалось посетить ключевые локации. Экскурсия на Великую Китайскую стену обошлась в 7 тысяч рублей на троих. Поездка в Universal Studios Beijing — в 17 тысяч. Сафари-парк добавил ещё 2100 рублей. Отмечается, что развлечения в Китае остаются доступными при высоком уровне сервиса.
По городу передвигались исключительно на такси — на транспорт ушло около 10 тысяч рублей. Примерно столько же потратили на питание. Средний ужин на троих с несколькими горячими блюдами и напитками обходился в районе 1700 рублей. На сувениры и коллекционные фигурки дополнительно ушло 25 тысяч.
В итоге поездка на шесть дней с перелётами, проживанием, экскурсиями, такси, едой и покупками стоила 266 тысяч рублей. В пересчёте — менее 89 тысяч на человека, что делает Пекин одним из самых доступных крупных зарубежных направлений.
