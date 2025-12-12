Российский блогер рассказал, сколько денег отдал за поездку в Китай

Основная статья расходов пришлась на авиабилеты. Компания решила не тратить сутки на пересадки и выбрала прямой рейс Москва — Пекин, обратно — через Урумчи с ожиданием около трёх часов. Перелёт на троих обошёлся в 148 тысяч рублей. Отмечается, что на фоне роста цен на направление Китай в 2025 году это считается удачным вариантом. При этом из Владивостока долететь до Пекина можно значительно дешевле — примерно за 7 тысяч рублей в одну сторону, менее чем за три часа.