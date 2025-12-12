Мобильные переводы: что изменится с 2026 года

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что с 1 января 2026 года вводится новый критерий контроля мобильных переводов, передает DKNews.kz.
Что меняется?
Раньше учитывалось только количество переводов — 100 и более от разных лиц в течение 3 месяцев подряд.
Теперь добавляется ещё одно условие:
общая сумма этих поступлений за те же 3 месяца должна превышать 12 минимальных зарплат (МЗП).
Когда возникает признак предпринимательской деятельности?
Если на ваш личный счёт (не для бизнеса) за каждый из 3 подряд месяцев поступило от 100 разных людей, и общая сумма превысила 12 МЗП, то такие операции будут считаться имеющими признаки предпринимательского дохода.
Подробнее.
В целях реализации абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого подпунктов 17), 18), 21) и 24) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в действие с 1 января 2026 года, принят приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 698 «Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, Правил и сроков представления сведений по налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами, а также Перечня и Правил представления сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица, имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности и критериев отнесения к таким операциям» (далее — Приказ).
Нововведением Приказа является введение порога для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений — от 100 и более разных лиц в течение трёх последовательных календарных месяцев, — новая редакция дополняется следующим условием: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года.
Таким образом, к критериям относятся получение одним физическим лицом в течение каждого из 3 (трёх) последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денег на банковский (-ие) счёт (-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.