Мобильные переводы: что изменится с 2026 года

В целях реализации абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого подпунктов 17), 18), 21) и 24) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в действие с 1 января 2026 года, принят приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 698 «Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, Правил и сроков представления сведений по налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами, а также Перечня и Правил представления сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица, имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности и критериев отнесения к таким операциям» (далее — Приказ).