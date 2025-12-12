Выяснилось, на сколько Центробанк 19 декабря 2025 снизит ключевую ставку

19 декабря совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. Эксперты не видят однозначного сценария: регулятор может как сохранить текущий уровень, так и пойти на аккуратное снижение до 16%.
Сейчас ключевая ставка составляет 16,5%. В пользу её понижения говорят сразу несколько факторов. Инфляция, по последним недельным данным, замедлилась и опустилась ниже 7%, рост кредитования затормозился, рубль сохраняет устойчивость и даже немного укрепился. Все это формирует пространство для смягчения денежно-кредитной политики, передает РБК.
Однако есть и аргументы за паузу. Экономисты обращают внимание на ноябрьский рост инфляционных ожиданий у населения и ускорение цен. Отмечается и отсутствие охлаждения на рынке труда — зарплаты продолжают расти. Дополнительным фактором неопределенности стало снижение мировых цен на нефть.
Часть аналитиков считает, что Банк России может занять выжидательную позицию. По их оценке, предыдущие шаги по снижению ставки были сделаны не только из-за инфляции, но и под давлением ожиданий бизнеса и финансового рынка. Сейчас таких сигналов меньше, а эффект от возможного снижения на 50 базисных пунктов для реального сектора будет ограниченным — кредиты все равно останутся дорогими.
В то же время есть и сторонники умеренного снижения. Они указывают на слабую динамику промышленности: индекс PMI в ноябре опустился до 48,3 пункта и остается в отрицательной зоне уже несколько месяцев. Крепкий рубль также работает как дезинфляционный фактор и дает регулятору пространство для маневра.
При этом эксперты сходятся в одном: резкое смягчение маловероятно. Снижение сразу на 100 базисных пунктов может ускорить инфляцию и ослабить рубль накануне повышения НДС и индексации тарифов. Именно эти факторы называют ключевыми инфляционными рисками начала 2026 года.
Даже если ставка будет снижена до 16%, в дальнейшем, по оценкам аналитиков, Центробанк возьмет паузу. В первом квартале регулятор, вероятнее всего, сосредоточится на наблюдении за эффектом административных решений — ростом налогов и тарифов. Возвращение к циклу смягчения ожидается не раньше второго квартала, небольшими шагами по 25−50 базисных пунктов.
Таким образом, декабрьское заседание станет развилкой. Любое решение будет компромиссным, но именно сейчас Банк России определяет темп и глубину будущего снижения ставки.
