Выяснилось, на сколько Центробанк 19 декабря 2025 снизит ключевую ставку

Часть аналитиков считает, что Банк России может занять выжидательную позицию. По их оценке, предыдущие шаги по снижению ставки были сделаны не только из-за инфляции, но и под давлением ожиданий бизнеса и финансового рынка. Сейчас таких сигналов меньше, а эффект от возможного снижения на 50 базисных пунктов для реального сектора будет ограниченным — кредиты все равно останутся дорогими.