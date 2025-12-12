На улице Карла Либкнехта в Иркутске ликвидировали аварию на канализационных сетях

Из-за обрушения колодца сточные воды вышли на поверхность, в том числе на проезжую часть.
Как сообщает пресс-служба администрации города, утечку устранили в короткие сроки. Работы осложнялись тем, что под проезжей частью улицы проходит множество инженерных коммуникаций: сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
По предварительной информации МУП «Водоканал», колодец находился в технически исправном состоянии. Причина его обрушения станет известна после проведения земляных работ.
Аварийные работы не затронули недавно отремонтированный участок дороги по улице Трилиссера. МУП «Иркутскавтодор» проводит очистку проезжей части и тротуаров от образовавшейся наледи.