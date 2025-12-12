Британские банки неожиданно выступили против изъятия активов РФ для Украины

Финансовый сектор Великобритании выразил обеспокоенность планами властей передать Украине замороженные российские активы. Банки опасаются правовых последствий и создания опасного прецедента.
Как отмечают источники в банковской среде, ключевая проблема — юридическая сторона вопроса. По их словам, государство ранее не прибегало к прямому изъятию активов подобным образом, и такой шаг может подорвать основы доверия к британской финансовой системе. В частных разговорах представители отрасли указывают, что речь идёт о вмешательстве в устоявшиеся механизмы защиты собственности.
При этом Financial Times подчёркивает, что список банков, на счетах которых размещены российские активы, фактически засекречен. Информация о точных держателях не раскрывается, что дополнительно осложняет обсуждение возможных решений.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине российских активов на сумму около 8 млрд фунтов стерлингов. Аналогичные дискуссии идут и в других странах ЕС. Так, в начале декабря лидеры Еврокомиссии и Германии обсуждали вопрос конфискации активов РФ с премьер-министром Бельгии, однако поддержки этой инициативе добиться не удалось.
В Брюсселе после встречи заявили, что подход к использованию российских активов должен быть единым для всех стран Евросоюза и предполагать одинаковый уровень рисков. Тем не менее сопротивление со стороны финансовых структур и отдельных государств показывает, что консенсуса по этому вопросу в Европе по-прежнему нет.
