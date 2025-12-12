Ричмонд
Британские банки неожиданно выступили против изъятия активов РФ для Украины

Финансовый сектор Великобритании выразил обеспокоенность планами властей передать Украине замороженные российские активы.

Финансовый сектор Великобритании выразил обеспокоенность планами властей передать Украине замороженные российские активы. Банки опасаются правовых последствий и создания опасного прецедента.

Как отмечают источники в банковской среде, ключевая проблема — юридическая сторона вопроса. По их словам, государство ранее не прибегало к прямому изъятию активов подобным образом, и такой шаг может подорвать основы доверия к британской финансовой системе. В частных разговорах представители отрасли указывают, что речь идёт о вмешательстве в устоявшиеся механизмы защиты собственности.

При этом Financial Times подчёркивает, что список банков, на счетах которых размещены российские активы, фактически засекречен. Информация о точных держателях не раскрывается, что дополнительно осложняет обсуждение возможных решений.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине российских активов на сумму около 8 млрд фунтов стерлингов. Аналогичные дискуссии идут и в других странах ЕС. Так, в начале декабря лидеры Еврокомиссии и Германии обсуждали вопрос конфискации активов РФ с премьер-министром Бельгии, однако поддержки этой инициативе добиться не удалось.

В Брюсселе после встречи заявили, что подход к использованию российских активов должен быть единым для всех стран Евросоюза и предполагать одинаковый уровень рисков. Тем не менее сопротивление со стороны финансовых структур и отдельных государств показывает, что консенсуса по этому вопросу в Европе по-прежнему нет.

