45 тысяч сигарет изъято таможенниками Иркутского аэропорта с начала года

IrkutskMedia, 12 декабря. Таможенниками в Иркутском аэропорте изъято более 230 кг некурительной табачной смеси, 45 тысяч сигарет, 340 стиков и 1,5 кг табака, транспортируемых с нарушением правил за 11 месяцев 2025 года.
Как сообщает пресс-служба Иркутской таможни, самой крупной находкой стали 10,2 кг некурительной смеси и 5200 сигарет, которые были обнаружены в багаже авиапассажиров.
По фактам нарушений возбуждено 448 дел. Продукция конфискована, а правонарушителям назначены административные штрафы.
«За 11 месяцев 2025 года по сравнению с прошлым годом в 2 раза увеличилось количество правонарушений, выявляемых сотрудниками таможенного поста Аэропорт Иркутск по фактам незаконного ввоза физическими лицами в Россию сигарет», — отметила и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни Екатерина Кулакова.
Напомним, 278 единиц бытовой и мобильной техники (смартфоны, смарт-часы, наушники, фены, ноутбуки, планшеты) с признаками незаконного ввоза на сумму более 13 млн рублей выявили сотрудники таможни в Братске в рамках проверок торговых точек. Владельцам товара предложено уплатить обязательные таможенные платежи на 2,6 млн рублей для выпуска товаров для дальнейшего внутреннего потребления.