45 тысяч сигарет изъято таможенниками Иркутского аэропорта с начала года

Напомним, 278 единиц бытовой и мобильной техники (смартфоны, смарт-часы, наушники, фены, ноутбуки, планшеты) с признаками незаконного ввоза на сумму более 13 млн рублей выявили сотрудники таможни в Братске в рамках проверок торговых точек. Владельцам товара предложено уплатить обязательные таможенные платежи на 2,6 млн рублей для выпуска товаров для дальнейшего внутреннего потребления.