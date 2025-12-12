Иркутскстат: среднемесячная зарплата в Братске — 92,2 тысячи рублей. Это ниже областного уровня

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, в третьем по численности после Иркутска и Ангарска городе проживает меньше 9,4% населения Приангарья. В начале 2025 года численность населения Братска составляла 219,4 тысячи человек. При этом больше половины из числа проживающих в городе — женщины. На них приходится 55,4%. Средний возраст мужчин в Братске — 38 лет, женщин — 44 года.