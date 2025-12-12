Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ввоз поддержанных легковушек из Беларуси в Россию вырос в 6,5 раза

Ввоз легковушек с пробегом из Беларуси в Россию увеличился в 6,5 раза.

Источник: Комсомольская правда

Ввоз легковых авто с пробегом из Беларуси в Россию увеличился более чем в шесть раз, написал ТАСС со ссылкой на телеграм-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

Так, из Беларуси в Россию в 6,5 раза чаще в ноябре ввозились легковушки старше трех лет. Всего в ноябре 2025-го из Беларуси в Россию было ввезено 4 тысячи 79 легковых авто с пробегом.

— Это 6,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (633 штук), — рассказал Целиков.

Всего с начала 2025-го из Беларуси в Россию импортировали немногим более 18 тысяч легковых авто с пробегом. Суммарно это на 60% меньше, чем за январь-ноябрь 2024-го. В прошлом году за этот период ввезли 46,4 тысячи машин.

Тем временем база данных ввезенных авто изменена в Беларуси.