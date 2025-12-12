Ввоз поддержанных легковушек из Беларуси в Россию вырос в 6,5 раза

Ввоз легковых авто с пробегом из Беларуси в Россию увеличился более чем в шесть раз, написал ТАСС со ссылкой на телеграм-канал директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.
Так, из Беларуси в Россию в 6,5 раза чаще в ноябре ввозились легковушки старше трех лет. Всего в ноябре 2025-го из Беларуси в Россию было ввезено 4 тысячи 79 легковых авто с пробегом.
— Это 6,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (633 штук), — рассказал Целиков.
Всего с начала 2025-го из Беларуси в Россию импортировали немногим более 18 тысяч легковых авто с пробегом. Суммарно это на 60% меньше, чем за январь-ноябрь 2024-го. В прошлом году за этот период ввезли 46,4 тысячи машин.
Тем временем база данных ввезенных авто изменена в Беларуси.