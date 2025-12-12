Ввоз поддержанных легковушек из Беларуси в Россию вырос в 6,5 раза

Всего с начала 2025-го из Беларуси в Россию импортировали немногим более 18 тысяч легковых авто с пробегом. Суммарно это на 60% меньше, чем за январь-ноябрь 2024-го. В прошлом году за этот период ввезли 46,4 тысячи машин.