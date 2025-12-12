Для муниципальных нужд: уфимские власти изымут и снесут два жилых дома

В Уфе принято решение о расселении жителей двух многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Как следует из документов, размещенных на сайте городской администрации, муниципалитет изымает земельные участки под домами по улице Сельской Богородской, 19 и по улице Петрозаводской, 10а в Калининском районе.
Процедура инициирована в связи с необходимостью освобождения территории для муниципальных нужд после сноса ветхого жилья. Собственники помещений в этих домах, а также наниматели, являются землепользователями изымаемых участков.
Муниципальному бюджетному учреждению «Служба расселения» Уфы поручено обеспечить всех граждан, проживающих в указанных домах, другим благоустроенным жильем по договорам социального найма.