«Почти 77% экспорта». Беларусь стала лидером закупок российского сала

Всего на белорусский рынок было поставлено почти 77% от всего объема экспортируемого российского сала и около 79% в деньгах. Таким образом Беларусь стала основным покупателем сала в России и обогнала Монголию, Армению, Казахстан и Вьетнам, которые также вошли в топ-5 импортеров этого продукта.