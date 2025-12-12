Ричмонд
«Почти 77% экспорта». Беларусь стала лидером закупок российского сала

Беларусь стала главным покупателем российского сала.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь стала основным покупателем российского сала, увеличив импорт в 2025 году. Об этом говорит статистика федерального центра «Агроэкспорт».

Так, в январе-сентябре 2025-го Беларусью в России было закуплено более 10 тысяч тонн российского сала на сумму около 15 миллионов долларов в эквиваленте. Цифра превышает показатели 2024-го.

В натуральном выражении закупки российского сала Беларусью увеличились на 4% в объемах и на 29% в денежном выражении.

Всего на белорусский рынок было поставлено почти 77% от всего объема экспортируемого российского сала и около 79% в деньгах. Таким образом Беларусь стала основным покупателем сала в России и обогнала Монголию, Армению, Казахстан и Вьетнам, которые также вошли в топ-5 импортеров этого продукта.

