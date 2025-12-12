Инвестстратег Бахтин: ЦБ снизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря

Регулятор продолжит осторожно снижать ключевую ставку на последнем в 2025 году заседании. Эксперты уверены, что ключевая ставка будет уменьшена на 50 базисных пунктов, до 16%. Экономисты пояснили, что инфляция в России продолжает замедляться: к 1 декабря темпы роста цен в годовом выражении замедлились до 6,62%. По прогнозу экспертов, к концу 2025 года показатель может снизиться до 6%. Кроме того, сейчас рубль не дешевеет, а, наоборот, дорожает, вопреки декабрьским традициям. Это происходит из-за слабого спроса на зарубежную валюту в России.