ЦБ планирует снизить ключевую ставку в 2025 году: до какого уровня ее уменьшат

На последнем в 2025 году заседании Банка России, которое должно пройти 19 декабря, ключевую ставку могут уменьшить на 0,5 процентных пункта — до 16 процентов годовых. Подобный шаг ЦБ предсказывают игроки рынка, о чем сообщают «Известия».
Среди 17 опрошенных аналитиков только один ожидает, что ключевая ставка так и не изменится. Большинство склоняются к смягчению денежно-кредитной политики из-за продолжающегося снижения инфляции. По их прогнозу, по итогам года она составит 6−7 процентов.
Укрепление рубля с начала ноября на 4 процента также поддерживает идею снижения ставки. Это удешевляет импорт и помогает сдерживать рост цен. Однако регулятор сейчас пытается действовать весьма деликатно. Ведь корпоративное кредитование быстро растет, а низкая безработица приводит к повышению зарплат и дополнительному спросу.
По оценкам ЦБ, в 2026 году средний уровень ставки составит 13−15 процентов. Специалисты допускают, что она может снизиться до 10−12 процентов. Такой шаг поддержит деловую активность.
Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф заявлял, что в 2026 году экономика России будет расти умеренными темпами. По его словам, прирост ВВП страны ожидается на уровне примерно 1 процента.