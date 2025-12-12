ЦБ планирует снизить ключевую ставку в 2025 году: до какого уровня ее уменьшат

Среди 17 опрошенных аналитиков только один ожидает, что ключевая ставка так и не изменится. Большинство склоняются к смягчению денежно-кредитной политики из-за продолжающегося снижения инфляции. По их прогнозу, по итогам года она составит 6−7 процентов.