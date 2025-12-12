Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ планирует снизить ключевую ставку в 2025 году: до какого уровня ее уменьшат

«Известия»: На последнем в 2025 году заседании ЦБ ключевую ставку понизят до 16%

Источник: Комсомольская правда

На последнем в 2025 году заседании Банка России, которое должно пройти 19 декабря, ключевую ставку могут уменьшить на 0,5 процентных пункта — до 16 процентов годовых. Подобный шаг ЦБ предсказывают игроки рынка, о чем сообщают «Известия».

Среди 17 опрошенных аналитиков только один ожидает, что ключевая ставка так и не изменится. Большинство склоняются к смягчению денежно-кредитной политики из-за продолжающегося снижения инфляции. По их прогнозу, по итогам года она составит 6−7 процентов.

Укрепление рубля с начала ноября на 4 процента также поддерживает идею снижения ставки. Это удешевляет импорт и помогает сдерживать рост цен. Однако регулятор сейчас пытается действовать весьма деликатно. Ведь корпоративное кредитование быстро растет, а низкая безработица приводит к повышению зарплат и дополнительному спросу.

По оценкам ЦБ, в 2026 году средний уровень ставки составит 13−15 процентов. Специалисты допускают, что она может снизиться до 10−12 процентов. Такой шаг поддержит деловую активность.

Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф заявлял, что в 2026 году экономика России будет расти умеренными темпами. По его словам, прирост ВВП страны ожидается на уровне примерно 1 процента.

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше