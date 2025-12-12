Берлин переписывает правила: активы «Роснефти» готовят к новому контролю

Власти Германии решили изменить действующий порядок управления активами российской нефтяной компании «Роснефть». Цель — привести национальное регулирование в полное соответствие с ужесточившимися санкционными требованиями США.
Как сообщает Bloomberg, соответствующий законопроект канцлер направил в парламент в срочном порядке. Рассмотрение документа в профильном комитете по энергетике намечено на 17 декабря.
Суть инициативы — трансформация нынешнего режима доверительного управления в формат так называемого публично-правового траста. Такая модель предусмотрена немецким законодательством о внешней торговле и должна заменить временную схему контроля, действующую сейчас.
Речь идет об активах Rosneft Deutschland, владеющей долями в трех нефтеперерабатывающих заводах на территории ФРГ. Их совокупная мощность составляет около 12% от всего объема переработки нефти в стране. Ключевым объектом остается НПЗ PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт. До настоящего времени Берлин избегал прямой национализации, опасаясь ответных шагов в отношении немецкого бизнеса в России.
Предлагаемые изменения позволяют любой организации, зарегистрированной в Германии, выступить в роли доверительного управляющего активами «Роснефти», которые пока находятся под контролем Федерального сетевого агентства. Законопроект также предусматривает назначение судом независимого хранителя пакета акций в рамках «санкционного доверительного управления».
При этом остается неясным, получит ли новый управляющий расширенные полномочия, в том числе право инвестировать в инфраструктуру НПЗ. Дополнительной проблемой остается зависимость от американских разрешений: Германии по-прежнему необходимо каждые шесть месяцев продлевать генеральную лицензию США, чтобы избежать вторичных санкций.
В немецких политических кругах признают, что для постоянного решения вопроса Евросоюз должен ввести полный запрет на закупку российской нефти. В Министерстве экономики ФРГ подтвердили, что ищут способ уйти от регулярного согласования с Вашингтоном.
Пока законопроект не получил одобрения кабинета министров. В случае поддержки документ будет вынесен на голосование в бундестаг.
