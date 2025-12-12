Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Берлин переписывает правила: активы «Роснефти» готовят к новому контролю

Власти Германии решили изменить действующий порядок управления активами российской нефтяной компании «Роснефть».

Власти Германии решили изменить действующий порядок управления активами российской нефтяной компании «Роснефть». Цель — привести национальное регулирование в полное соответствие с ужесточившимися санкционными требованиями США.

Как сообщает Bloomberg, соответствующий законопроект канцлер направил в парламент в срочном порядке. Рассмотрение документа в профильном комитете по энергетике намечено на 17 декабря.

Суть инициативы — трансформация нынешнего режима доверительного управления в формат так называемого публично-правового траста. Такая модель предусмотрена немецким законодательством о внешней торговле и должна заменить временную схему контроля, действующую сейчас.

Речь идет об активах Rosneft Deutschland, владеющей долями в трех нефтеперерабатывающих заводах на территории ФРГ. Их совокупная мощность составляет около 12% от всего объема переработки нефти в стране. Ключевым объектом остается НПЗ PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт. До настоящего времени Берлин избегал прямой национализации, опасаясь ответных шагов в отношении немецкого бизнеса в России.

Предлагаемые изменения позволяют любой организации, зарегистрированной в Германии, выступить в роли доверительного управляющего активами «Роснефти», которые пока находятся под контролем Федерального сетевого агентства. Законопроект также предусматривает назначение судом независимого хранителя пакета акций в рамках «санкционного доверительного управления».

При этом остается неясным, получит ли новый управляющий расширенные полномочия, в том числе право инвестировать в инфраструктуру НПЗ. Дополнительной проблемой остается зависимость от американских разрешений: Германии по-прежнему необходимо каждые шесть месяцев продлевать генеральную лицензию США, чтобы избежать вторичных санкций.

В немецких политических кругах признают, что для постоянного решения вопроса Евросоюз должен ввести полный запрет на закупку российской нефти. В Министерстве экономики ФРГ подтвердили, что ищут способ уйти от регулярного согласования с Вашингтоном.

Пока законопроект не получил одобрения кабинета министров. В случае поддержки документ будет вынесен на голосование в бундестаг.

Читайте также: Выяснилось, чем Киев пытается заинтересовать Трампа в Донбассе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше