Берлин переписывает правила: активы «Роснефти» готовят к новому контролю

Речь идет об активах Rosneft Deutschland, владеющей долями в трех нефтеперерабатывающих заводах на территории ФРГ. Их совокупная мощность составляет около 12% от всего объема переработки нефти в стране. Ключевым объектом остается НПЗ PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт. До настоящего времени Берлин избегал прямой национализации, опасаясь ответных шагов в отношении немецкого бизнеса в России.