Самарским подросткам будет проще устроиться на работу

Устроиться на первую работу самарским подросткам скоро будет проще. Минтруд России сейчас рассматривает возможность сокращения перечня работ, которые запрещены для несовершеннолетних. Если эти поправки вступят в силу, то будут действовать по всей стране, в том числе и в Самарской области.
Сейчас в перечне запрещенных для подростков работ — более 2000 пунктов. Его предлагают сократить до 67. Подросткам по-прежнему нельзя будет работать под землей, там, где условия труда являются опасными или вредными, где есть высокий риск травм, где их здоровью и нравственному развитию могут нанести вред.
Проект приказа о внесении изменений в перечень подготовлен 5 декабря. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года.