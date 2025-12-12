Самарским подросткам будет проще устроиться на работу

Сейчас в перечне запрещенных для подростков работ — более 2000 пунктов. Его предлагают сократить до 67. Подросткам по-прежнему нельзя будет работать под землей, там, где условия труда являются опасными или вредными, где есть высокий риск травм, где их здоровью и нравственному развитию могут нанести вред.