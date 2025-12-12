Минтруда назвало нюансы по пенсиям в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали об особенностях пенсионного обеспечения людей с инвалидностью.
Говоря о нюансах пенсий в Беларуси, в ведомстве напомнили, что пенсия людей с инвалидностью бывает трудовая и социальная.
Трудовую пенсию по инвалидности назначают людям, имеющим трудовой (страховой) стаж. При расчете такой пенсии учитывают стаж, заработок и группу инвалидности. Еще предусматривается надбавка на уход в виде ежемесячной доплаты. Надбавка инвалидам первой группы составляет 100% от минимальной пенсии по возрасту, нуждающимся в постоянной помощи одиноким инвалидам второй группы — 50% от минимальной пенсии по возрасту.
Еще в Беларуси предусмотрена социальная пенсия, которую назначают белорусам, не имеющим трудового стажа, в том числе детям-инвалидам, инвалидам с детства и иным инвалидам. Размер таких выплат связан с бюджетом прожиточного минимума и зависит от группы или степени утраты здоровья. Например, инвалидам первой группы (в том числе, инвалидам с детства) платится 110% БПМ, инвалидам с детства второй группы — 95%, инвалидам второй группы — 85%, инвалидам третьей группы — 75%. Размер пенсии, выплачиваемой детям-инвалидам, зависит от степени утраты здоровья и составляет от 80% до 110% бюджета прожиточного минимума.
Еще в Беларуси пенсионерам полагаются дополнительные выплаты и повышения. Так, все получатели пенсии по инвалидности старше 75 лет получают доплату, которую увеличивают в 80 лет.
С 2025-го детям-инвалидам, инвалидам с детства первой и второй групп (в случаях потери кормильца в детстве) установлено дополнительное повышение к пенсии. Еще предусматривается повышение пенсии по возрасту инвалидам с детства, когда инвалидность устанавливается пожизненно, им к пенсии по возрасту добавляют 50% минимальной пенсии по возрасту.
В Минтруда также напомнили о льготах для родителей детей-инвалидов. Они имеют право на досрочную пенсию. Предусмотрена также повышенная социальная пенсия для родителей, которые ухаживали за детьми-инвалидами с самой тяжелой степенью утраты здоровья (третьей и четвертой) и которые стали инвалидами с детства первой группы. Если родители ухаживали за детьми свыше 20 лет, размер их социальной пенсии существенно увеличивается.
И еще в Беларуси предусматривается льготный порядок расчета пенсий для инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также в республике есть сокращение необходимого стажа для выхода на пенсию по возрасту для инвалидов с детства, людей длительно бывших инвалидом первой или второй группы. Предусматриваются специальные пенсии за особые заслуги для паралимпийцей и дефлимпийцев.
