Минтруда назвало нюансы по пенсиям в Беларуси

Еще в Беларуси предусмотрена социальная пенсия, которую назначают белорусам, не имеющим трудового стажа, в том числе детям-инвалидам, инвалидам с детства и иным инвалидам. Размер таких выплат связан с бюджетом прожиточного минимума и зависит от группы или степени утраты здоровья. Например, инвалидам первой группы (в том числе, инвалидам с детства) платится 110% БПМ, инвалидам с детства второй группы — 95%, инвалидам второй группы — 85%, инвалидам третьей группы — 75%. Размер пенсии, выплачиваемой детям-инвалидам, зависит от степени утраты здоровья и составляет от 80% до 110% бюджета прожиточного минимума.