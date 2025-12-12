ЦБ РФ отозвал лицензию у «Индустриального сберегательного банка»

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального сберегательного банка». Об этом сказано на сайте регулятора.
Решение принято из-за нарушения федеральных законов и требований в сфере противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.
По данным Центробанка РФ, деятельность кредитной организации ориентировалась на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк систематически недооценивал кредитные риски, угрожающие его финансовой устойчивости. Кроме того, были выявлены крупные объемы подозрительных операций клиентов, направленных на вывод средств в теневой оборот.
В конце октября ЦБ России аннулировал лицензию «Драйв Клик банка», дочерней компании Сбербанка. Банк добровольно решил закрыться по решению единственного владельца. Была создана команда для его ликвидации. После закрытия 95% кредитов передали Сбербанку.