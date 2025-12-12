ЦБ РФ отозвал лицензию у «Индустриального сберегательного банка»

По данным Центробанка РФ, деятельность кредитной организации ориентировалась на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк систематически недооценивал кредитные риски, угрожающие его финансовой устойчивости. Кроме того, были выявлены крупные объемы подозрительных операций клиентов, направленных на вывод средств в теневой оборот.