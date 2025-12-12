Два крупных объекта недвижимости в Омской области выставлены на торги

В декабре на аукционах должны реализовать федеральную собственность в Омской области. Об этом в пятницу, 12 декабря 2025 года, сообщило Министерство строительства и архитектуры региона. На торги выставлены два объекта, которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот.