Два крупных объекта недвижимости в Омской области выставлены на торги

В декабре на аукционах должны реализовать федеральную собственность в Омской области. Об этом в пятницу, 12 декабря 2025 года, сообщило Министерство строительства и архитектуры региона. На торги выставлены два объекта, которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот.
Первый лот — здание бывшего дома культуры, расположенное в Омске по адресу: ул. Гуртьева, 1/Б. Общая площадь сооружения составляет 2,1 тысячи квадратных метров, а прилегающий земельный участок — 0,72 гектара. Согласно разрешенному виду использования, объект рекомендуется приспособить под магазин или административный центр. Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 22 декабря 2025 года, начальная цена установлена в 35,3 миллиона рублей.
Второй объект — земельный участок площадью 31,6 гектара, расположенный в селе Пушкино Омского района. Его целевое назначение — строительство учреждения образования, включающего дошкольное, начальное и среднее общее образование в рамках проекта комплексного развития территории. Аукцион по этому участку назначен на 19 декабря 2025 года, начальная цена составляет 29,9 миллиона рублей.