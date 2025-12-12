Ричмонд
Центробанк России отозвал лицензию у одного из банков третьей сотни

Банк России принял решение об отзыве лицензии у «Индустриального сберегательного банка». Кредитная организация занимала 225-е место в стране по объёму активов.

Как следует из приказа регулятора, основанием стали систематические нарушения банковского законодательства и нормативных требований. Особое внимание ЦБ привлёк слабый контроль за операциями по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Коммерсантъ.

По данным Банка России, финансовая организация проводила операции, которые носили подозрительный характер. При этом риски, связанные с кредитованием, оценивались ненадлежащим образом, что создавало угрозы для устойчивости банка и интересов клиентов.

Регулятор сообщил, что материалы о выявленных нарушениях уже направлены в правоохранительные органы для правовой оценки. Одновременно для сохранности имущества и защиты вкладчиков в банке введена временная администрация.

