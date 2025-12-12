Где икра не по карману, а где еще терпимо: обнародована ценовая карта по РФ

Основная часть страны живет в более привычном ценовом коридоре. В 69 регионах стоимость икры колеблется от 8 до 11 тысяч рублей за килограмм. В Москве и Новосибирской области за деликатес просят почти 10 тысяч, в Санкт-Петербурге — около 9,9 тысячи, в Свердловской области — 9,5 тысячи, в Пермском крае — 9,1 тысячи, в Татарстане — порядка 8,1 тысячи рублей.