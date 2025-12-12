Где икра не по карману, а где еще терпимо: обнародована ценовая карта по РФ

Красная икра в российских регионах продается с заметным разбросом цен. Самый доступный деликатес сейчас оказался в Удмуртии и на Чукотке, где стоимость почти на треть ниже среднероссийской.
По данным Росстата, которые проанализировало РИА Новости, в ноябре средняя цена килограмма красной икры по стране составила 9 365 рублей. Это один из минимальных показателей за последний год — ниже цены опускались лишь в конце прошлого декабря.
Абсолютным ценовым «дном» стала Удмуртия. Здесь килограмм икры в среднем стоит 6 958 рублей — единственный регион, где цена ушла ниже психологической отметки в 7 тысяч. Почти вплотную к ней подошла Чукотка — 7 007 рублей за килограмм.
Еще в девяти субъектах России деликатес можно купить дешевле восьми тысяч рублей. В этом списке оказались Якутия, Бурятия, Башкирия, Республика Алтай, а также Челябинская и Ивановская области.
Основная часть страны живет в более привычном ценовом коридоре. В 69 регионах стоимость икры колеблется от 8 до 11 тысяч рублей за килограмм. В Москве и Новосибирской области за деликатес просят почти 10 тысяч, в Санкт-Петербурге — около 9,9 тысячи, в Свердловской области — 9,5 тысячи, в Пермском крае — 9,1 тысячи, в Татарстане — порядка 8,1 тысячи рублей.
Самая дорогая красная икра зафиксирована в Мурманской области — 11,4 тысячи рублей за килограмм. Более 11 тысяч также просят в Тюменской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Чечне.
Читайте также: Выяснилось, чем Киев пытается заинтересовать Трампа в Донбассе.