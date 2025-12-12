Кредитки сдулись: рынок по их выдаче в РФ откатился на три года назад

По данным Объединенного кредитного бюро, в ноябре банки выдали кредитных карт на 129,5 млрд рублей. За месяц рынок просел на 5%, а с конца лета — сразу на 25%. Количество новых кредиток сократилось до 1,23 млн, что на 9% меньше, чем в октябре. Для сравнения: общее розничное кредитование снизилось куда мягче — всего на 3%.