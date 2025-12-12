Кредитки сдулись: рынок по их выдаче в РФ откатился на три года назад

Выдача кредитных карт в России в ноябре 2025 года рухнула до уровней весны 2022-го. Объемы опустились ниже отметки в 130 млрд рублей, что стало минимальным показателем за последние три года.
По данным Объединенного кредитного бюро, в ноябре банки выдали кредитных карт на 129,5 млрд рублей. За месяц рынок просел на 5%, а с конца лета — сразу на 25%. Количество новых кредиток сократилось до 1,23 млн, что на 9% меньше, чем в октябре. Для сравнения: общее розничное кредитование снизилось куда мягче — всего на 3%.
Ноябрь и декабрь традиционно считались «золотым временем» для кредитных карт. В 2021—2022 годах в эти месяцы выдачи превышали 200 млрд рублей, а в 2023-м приближались к 300 млрд. Теперь картина иная: уже второй год подряд рынок не может вернуться к прежним объемам.
Эксперты напрямую связывают обвал с политикой Банка России. Жесткие денежно-кредитные условия и макропруденциальные лимиты фактически перекрыли доступ к кредиткам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В четвертом квартале 2025 года регулятор ограничил долю клиентов с ПДН от 50% до 80% на уровне 10%, а заемщиков с ПДН выше 80% банки вообще лишились права кредитовать.
В результате кредитные организации начали действовать предельно осторожно. Банки ужесточают собственные риск-политики, реагируя на качество портфеля и рост просрочек. Дополнительным фактором стала сезонность: в конце года кредиторы традиционно усиливают фильтры из-за всплеска импульсного спроса и мошенничества.
Свою роль сыграли и новые регуляторные меры. Период охлаждения по необеспеченным кредитам, введенный осенью, продолжает давить на рынок. Для займов от 50 до 200 тыс. рублей он составляет несколько часов, а для сумм выше 200 тыс. — до двух суток. В банках признают, что эти ограничения напрямую сокращают объемы выдач.
Даже выход на рынок новых игроков не смог переломить тенденцию. Их активность дала лишь краткосрочный эффект, который быстро сошел на нет.
