Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России заявил о намерении оспаривать решение ЕК по использованию активов РФ

Банк России напоминает, что любые формы несогласованного применения активов являются незаконными.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк РФ заявил о планах оспорить решение Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

«Издания и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий», — отмечается в заявлении.

Регулятор подчеркивается, что любые формы несогласованного применения активов являются незаконными и противоречат международному праву. На этом фоне Центробанк РФ заявил о возможности использовать для решения проблемы национальные, иностранные и международные суды, арбитражи с исполнением решений в странах ООН.

Ранее глава Euroclear Валери Урбен назвала план экспроприации замороженных активов РФ нереалистичным. По ее словам, подобные действия грозят банкротством их депозитария и финансовой дестабилизацией всей Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Еврокомиссии «бандитскими» и предупредила о жестком ответе Москвы в случае их реализации.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше