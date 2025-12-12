Банк России заявил о намерении оспаривать решение ЕК по использованию активов РФ

Центробанк РФ заявил о планах оспорить решение Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов. Заявление опубликовано на сайте регулятора.
«Издания и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий», — отмечается в заявлении.
Регулятор подчеркивается, что любые формы несогласованного применения активов являются незаконными и противоречат международному праву. На этом фоне Центробанк РФ заявил о возможности использовать для решения проблемы национальные, иностранные и международные суды, арбитражи с исполнением решений в странах ООН.
Ранее глава Euroclear Валери Урбен назвала план экспроприации замороженных активов РФ нереалистичным. По ее словам, подобные действия грозят банкротством их депозитария и финансовой дестабилизацией всей Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Еврокомиссии «бандитскими» и предупредила о жестком ответе Москвы в случае их реализации.