Выяснилось, что ЦБ РФ подает иск к Euroclear из-за блокировки активов

Банк России заявил о подаче иска к бельгийскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что поводом стали «незаконные действия» депозитария, которые привели к убыткам для Банка России. Речь идет прежде всего о невозможности распоряжаться принадлежащими регулятору активами и ценными бумагами, заблокированными в Euroclear, а также о рассматриваемых в Евросоюзе механизмах прямого или косвенного использования этих активов без согласия российской стороны.

Регулятор подчеркнул, что намерен добиваться взыскания причиненного ущерба в судебном порядке. Ранее Банк России уже заявлял, что будет оспаривать любые действия Еврокомиссии, связанные с несогласованным использованием российских активов — как прямые, так и опосредованные.

Контекстом для иска стало решение большинства стран ЕС поддержать бессрочную блокировку российских активов до прекращения боевых действий и выплаты Украине компенсаций. Этот вопрос планируется обсудить на уровне Евросоюза 18 декабря.

После начала специальной военной операции на Украине за рубежом были заморожены российские активы примерно на €260 млрд, основная часть которых размещена именно в депозитарии Euroclear в Бельгии. В начале декабря Еврокомиссия также предложила варианты финансирования Украины за счет заемных средств под гарантии бюджета ЕС или так называемого «репарационного кредита» на €210 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами.

