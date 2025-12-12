Выяснилось, что ЦБ РФ подает иск к Euroclear из-за блокировки активов

После начала специальной военной операции на Украине за рубежом были заморожены российские активы примерно на €260 млрд, основная часть которых размещена именно в депозитарии Euroclear в Бельгии. В начале декабря Еврокомиссия также предложила варианты финансирования Украины за счет заемных средств под гарантии бюджета ЕС или так называемого «репарационного кредита» на €210 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами.