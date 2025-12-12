27 домов расселили по программе реновации в Бескудниковском районе за семь лет

С начала реализации программы реновации в Бескудниковском районе Северного административного округа полностью расселили 27 домов старого жилого фонда. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Всего в районе по программе реновации планируется расселить 37 старых зданий. Их жители переедут в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой.
«В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в Бескудниковском районе. За семь лет расселили 27 старых домов — почти 2,9 тысячи семей переехали в современные новостройки. Придомовые территории новых жилых комплексов благоустроили: высадили деревья, разбили газоны и цветники. Для досуга жильцов оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом. Всего в Бескудниковском районе уже передано под заселение участникам программы реновации 16 новых домов», — рассказал Владислав Овчинский.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
