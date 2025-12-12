27 домов расселили по программе реновации в Бескудниковском районе за семь лет

«В 2018 году началось первое переселение по программе реновации в Бескудниковском районе. За семь лет расселили 27 старых домов — почти 2,9 тысячи семей переехали в современные новостройки. Придомовые территории новых жилых комплексов благоустроили: высадили деревья, разбили газоны и цветники. Для досуга жильцов оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом. Всего в Бескудниковском районе уже передано под заселение участникам программы реновации 16 новых домов», — рассказал Владислав Овчинский.