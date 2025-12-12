Ричмонд
Белстат сказал, сколько тратит семья в Минске в месяц

Белстат рассказал, сколько и на что тратит одна семья в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате подсчитали средние потребительские расходы семьи в Минске. Статистику Главное статистическое управление Минска озвучило агентству «Минск-Новости».

Так, выборочное обследование домохозяйств по уровню жизни за январь-сентябрь 2025-го показало, что средние месячные потребительские расходы одной семьи в Минске составляют 2168,4 рубля. Эта сумма в процентном выражении составляет 65% от всех денежных расходов.

Больше всего в семье денег тратится на питание: 38,3%, включая покупку продуктов и походы в заведения общепита. На втором месте по тратам идут промтовары (31,3%) и еще часть средств уходит на оплату услуг (28,2%).

В общем объеме потребительских расходов транспорт «отнимает» еще 12,3%, оплата жилья — 8,1%. Траты на здравоохранение составляют 6,9% семейного бюджета, покупки предметов домашнего обихода, бытовой техники и уход за домом — 6,1%. Также на культуру, отдых и спорт тратится 6%, на информацию и связь — 5,9%.

Тем временем Минтруда назвало нюансы по пенсиям в Беларуси.

Также профсоюз сказал белорусам, как официально пропустить рабочую субботу 20 декабря.

Напомним, большие выходные ожидают белорусов в декабре.

А еще Минздрав изменил график работы медучреждений на новогодние праздники в Беларуси.