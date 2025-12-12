Минсельхозпрод изменил цены на мясо, молоко, сгущенку и сливочное масло

В Беларуси скорректированы предельные минимальные цены на ряд экспортируемых товаров. Это регламентирует соответствующее постановление Минсельхозпрода (№ 132 от 10 декабря 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Так, Минсельхозпродом изменены предельные минимальные цены для ряда продовольственных товаров, которые реализуются по внешнеторговым договорам.
В частности, цены изменены для свежих, охлажденных и замороженных тушей и полутушей крупного рогатого скота, прочих отрубов, молока, сливок (также и сгущенных сливок с добавлением сахара и без), сливочного масла жирностью 72 — 80% и более.
Весь перечень указан в приложении к постановлению.
Отмечается, что договоры, которые были заключены до вступления в силу документа и не прекратили свое действие, должны быть приведены в соответствие с нормами нового постановления Минсельхозпрода. Исключение может быть сделано только для договоров, оплата по которым уже была произведена в полном объеме, или была произведена отгрузка полностью или частично (в части оплаты фактически отгруженных товаров).
Постановление вступило в силу с 12 декабря.
