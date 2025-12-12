Минсельхозпрод изменил цены на мясо, молоко, сгущенку и сливочное масло

Отмечается, что договоры, которые были заключены до вступления в силу документа и не прекратили свое действие, должны быть приведены в соответствие с нормами нового постановления Минсельхозпрода. Исключение может быть сделано только для договоров, оплата по которым уже была произведена в полном объеме, или была произведена отгрузка полностью или частично (в части оплаты фактически отгруженных товаров).