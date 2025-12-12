Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деньги на строительство 5-й очереди набережной убрали из бюджета Самары

В бюджет Самары на 2027 и 2028 годы внесли изменения.

Источник: Комсомольская правда

Из бюджета Самары на 2027 и 2028 годы исключили средства на строительство 5-й очереди набережной. На это было запланировано 13,6 и 35,7 миллионов рублей соответственно.

Напомним, что 5-ю очередь набережной хотели построить от улицы Вилоновской. Ее проект презентовали в 2024 году. Ранее власти сообщали, что проектирование новой очереди набережной идет полным ходом. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию планировали уже в 2027 году.

Деньги на набережную направили на другие цели. Впрочем, вероятно, что при составлении более детального бюджета на 2027 и 2028 годы в будущем средства на нее все же выделят, и пятая очередь будет построена.