Электровозы из Новочеркасска соединят БАМ и Транссиб в 2026 году

На заводе подчеркнули, что «Ермаки» 3ЭС5К уже успешно функционируют на БАМе. 54 двухсекционных электровоза и 89 трехсекционных машин показали себя как надежные локомотивы с улучшенными тяговыми и эксплуатационными характеристиками. Новочеркасские электровозы транспортируют тяжеловесные составы.