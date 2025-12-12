Новый гигант: на заводе в Челябинске изготовили автогрейдер, который заменит импортные машины

В Челябинске собрали машину, которую раньше в стране не выпускали — самый тяжелый российский автогрейдер ДЗ-350. Опытный образец уже сошел со стапелей на заводе «Челябинские строительно-дорожные машины» и готовится к эксплуатационным испытаниям на горнорудных предприятиях.
ДЗ-350 стал первым отечественным автогрейдером массой 35 тонн — техника такого класса в России и СССР никогда не выпускалась. Машина получила двигатель ЯМЗ-7726 мощностью 309 кВт, комплект отвалов длиной до 5,5 метра и сочлененную раму. Есть и «крабовый ход», и система наклона передних колес — все это нужно для тяжелых карьерных условий.
Несколько добывающих компаний уже согласовали опытную эксплуатацию новинки с последующим приобретением.
Гендиректор UMG Константин Николаев отметил, что компания закрывает нишу, которая раньше зависела от импорта:
— Мы берем на себя ответственность и создаем технику, которую раньше привозили только из-за рубежа. Поставки ДЗ-350 начнутся в первом квартале следующего года. Таким образом, UMG станет единственным производителем всей линейки автогрейдеров — от 14 до 35 тонн.
Разработка велась при поддержке Минпромторга — проект получил субсидии на НИОКР по соглашению, подписанному осенью 2024 года. ДЗ-350 ориентирован на тяжелое дорожное строительство и подготовку полотна под карьерную технику — раньше на таких объектах работали исключительно импортные машины.