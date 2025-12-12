Новый гигант: на заводе в Челябинске изготовили автогрейдер, который заменит импортные машины

ДЗ-350 стал первым отечественным автогрейдером массой 35 тонн — техника такого класса в России и СССР никогда не выпускалась. Машина получила двигатель ЯМЗ-7726 мощностью 309 кВт, комплект отвалов длиной до 5,5 метра и сочлененную раму. Есть и «крабовый ход», и система наклона передних колес — все это нужно для тяжелых карьерных условий.