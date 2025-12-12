Ричмонд
Перечень алкоголя для ввоза изменился в Беларуси

В Беларуси изменили перечень алкоголя, разрешенного для ввоза.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси утвержден новый перечень алкогольной продукции разрешенной для ввоза через границу, пишет БелТА.

Так, перечень алкогольных напитков, на импорт которых в 2026-м не распространяется исключительное право государства, определен Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

В частности, постановление МАРТ (№ 75 от 3 декабря 2025-го) определило перечень алкоголя, который юрлица могут свободно ввезти в Беларусь в 2026 году. При этом на импорт в Беларусь алкоголя в перечне имеют право лишь юрлица, размер уставного фонда которых не менее 24 тысяч базовых величин (1,080 миллиона белорусских рублей с 1 января 2026-го).

В перечне разрешенного для ввоза в республику алкоголя называются 22 вида шампанского из Франции, все виноградные вина дороже 13 евро за литр, восемь видов армянского коньяка, семь видов коньяка из Молдовы и 37 — из Франции. Еще в списке — 64 вида виски из Великобритании, шесть — из Ирландии, один канадский виски и четыре американских. Кроме того, разрешили ввозить ром с Багам, Бермудских островов и США — по одному виду, два вида британского рома, по одному с Венесуэлы и Гайаны, десять видов кубинского рома, по четыре — с Тринидада и Тобаго, и один вид джина из США.

Постановление вступит в силу с 1 января 2026-го.

Тем временем Минсельхозпрод изменил цены на мясо, молоко, сгущенку и сливочное масло.

Еще белорусский психолог сказал о кодировании белорусов от шопоголизма.

