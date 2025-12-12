Перечень алкоголя для ввоза изменился в Беларуси

В перечне разрешенного для ввоза в республику алкоголя называются 22 вида шампанского из Франции, все виноградные вина дороже 13 евро за литр, восемь видов армянского коньяка, семь видов коньяка из Молдовы и 37 — из Франции. Еще в списке — 64 вида виски из Великобритании, шесть — из Ирландии, один канадский виски и четыре американских. Кроме того, разрешили ввозить ром с Багам, Бермудских островов и США — по одному виду, два вида британского рома, по одному с Венесуэлы и Гайаны, десять видов кубинского рома, по четыре — с Тринидада и Тобаго, и один вид джина из США.