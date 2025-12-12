Ричмонд
Паспорта для автодорог ввели в Казахстане

Астана. 12 декабря. КазТАГ — Министерство по инвестициям и развитию утвердил порядок формирования паспортов автомобильных дорог, которые станут основой для создания единого банка данных о техническом и эксплуатационном состоянии всех дорог страны, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«1. Настоящие правила государственного учета автомобильных дорог разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 июля 2001 года “Об автомобильных дорогах” и определяют порядок ведения государственного учета автомобильных дорог общего пользования, хозяйственных автомобильных дорог, улиц населенных пунктов. 2. В настоящих правилах применяются следующие основные понятия: 1) государственный учет автомобильных дорог — составление банка данных уполномоченным органом в области автомобильных дорог (далее — дорожный орган) на основе паспортов автомобильных дорог; 2) паспорт автомобильной дороги — технический документ, содержащий данные о технических и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги, полученные в результате проведения технического учета дорог; 3) технический учет дорог — сбор данных о технических и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги для составления паспорта автомобильной дороги», — говорится в тексте указа.

Технический учет включает три этапа: подготовительные работы, полевые измерения и камеральную обработку данных. Информация о характеристиках дорог формирует единый банк данных, который ежегодно обновляется.

Для проведения учета могут привлекаться научно-исследовательские и проектно-изыскательские организации на условиях государственных закупок. Учет новых и реконструированных дорог допускается на основе проектной или исполнительной документации без полевых работ, но не позднее шести месяцев после приемки объекта государственной комиссией.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.