Паспорта для автодорог ввели в Казахстане

«1. Настоящие правила государственного учета автомобильных дорог разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 июля 2001 года “Об автомобильных дорогах” и определяют порядок ведения государственного учета автомобильных дорог общего пользования, хозяйственных автомобильных дорог, улиц населенных пунктов. 2. В настоящих правилах применяются следующие основные понятия: 1) государственный учет автомобильных дорог — составление банка данных уполномоченным органом в области автомобильных дорог (далее — дорожный орган) на основе паспортов автомобильных дорог; 2) паспорт автомобильной дороги — технический документ, содержащий данные о технических и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги, полученные в результате проведения технического учета дорог; 3) технический учет дорог — сбор данных о технических и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги для составления паспорта автомобильной дороги», — говорится в тексте указа.