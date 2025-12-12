Американский агрогигант модернизирует ростовский терминал до 2026 года

Ростовская ПКФ «Братья», дочернее предприятие американской корпорации Cargill, модернизирует терминал на левом берегу Дона для перевалки до 400 тыс. тонн растительного масла в год. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу компании.