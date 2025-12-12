Американский агрогигант модернизирует ростовский терминал до 2026 года

Согласно планам предприятия, завершение модернизации ростовского терминала намечено на 2026 год. Общая площадь терминального комплекса составляет около 11 га. В рамках реконструкции возводятся резервуары для накопления растительного масла, автоналив, маслонасосная станция, блочно-модульная компрессорная, резервуар дождевых стоков и другие объекты.
«Фирма специализируется на операциях с сельхозпродукцией. Растительное масло принимают из машин, железнодорожных цистерн и отгружают на танкеры», — говорится в сообщении.
По данным разработчика проекта — ростовского ООО «Идеа», реконструкция позволит ПКФ «Братья» освоить новое направление деятельности. На территории терминала будут формировать партии растительного масла для отгрузки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Заявленная мощность резервуаров составит 6 тыс. тонн.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Братьев» достигла 243 млн руб. Организация завершила год с прибылью 46,8 млн руб. В 2023 и 2022 годах компания работала убыточно: минус 79 млн руб. и минус 100,6 млн руб. соответственно.