Доходы бюджета Сочи на 2026 год составят 32 млрд рублей

Глава города подчеркнул, что по уровню финансовой устойчивости Сочи входит в число лучших среди 44 муниципальных образований края, а рейтинговое агентство недавно повысило рейтинг муниципалитета. Он добавил, что город может привлекать кредитные средства, однако необходимости в этом пока нет. На три года Сочи получит около 57 млрд руб. поддержки из краевого бюджета и рассчитывает участвовать в большинстве национальных проектов с привлечением федерального финансирования.