В Челябинской области ещё 16 км дорог сделали четырёхполосными

Работы провели на автодорогах А-310 «Челябинск — Троицк» и М-5 «Урал».

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области подводят итоги масштабной реконструкции федеральных трасс. В 2025 году было расширено до четырех полос 16 километров дорог на двух ключевых направлениях, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Завершён капитальный ремонт на «Троицкой» трассе (А-310), где привели в порядок два участка. В планах на следующий год — закончить работы на отрезке до 75-го километра, чтобы серьезно разгрузить этот загруженный маршрут.

Основные силы были брошены на модернизацию сложного участка трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне. Введен в эксплуатацию первый этап реконструкции.

Параллельно идут работы по строительству обхода города Сим с возведением масштабной эстакады длиной более километра, а также реконструкции других отрезков этой магистрали.

Для преобразования горного ландшафта потребовались масштабные буровзрывные работы. При этом для удобства водителей движение сохраняется по отремонтированному старому полотну. Полностью сдать этот объект планируют в 2026 году. Это позволит увеличить пропускную способность трассы в три раза.

Кроме того, близки к завершению работы по расширению важного участка трассы Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе. Эта дорога критически важна для связи района с областным центром и для будущей особой экономической зоны.

