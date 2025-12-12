Глава Администрации президента Крутой высказался про нехватку кадров в Беларуси

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой высказался про нехватку кадров в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
Дмитрий Крутой заметил, что в стране рекордно низкая безработица и сегодня рынок, скорее, работника, а не работодателя.
— В банке вакансии примерно 170 тысяч профессий, которые требуются прямо сейчас. Почти все наши предприятия испытывают серьезный недостаток кадров, — обратил внимание глава Администрации президента.
Он добавил, что по этой причине и возникла система привлечения ценных сотрудников из-за границы. Крутой рассказал, что около 35 000 человек, у которых нет постоянного вида на жительство, работают на белорусских предприятиях.
— Это небольшое количество, оно не решает проблему нехватки работников. Но здесь очень важно соблюсти баланс, — заметил Дмитрий Крутой.
Тем временем число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год.
Ранее Минтруда сказало, что уже 32 000 иностранных трудовых мигрантов работают в Беларуси.
