Глава Администрации президента Крутой высказался про нехватку кадров в Беларуси

Дмитрий Крутой сказал про нехватку кадров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой высказался про нехватку кадров в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

Дмитрий Крутой заметил, что в стране рекордно низкая безработица и сегодня рынок, скорее, работника, а не работодателя.

— В банке вакансии примерно 170 тысяч профессий, которые требуются прямо сейчас. Почти все наши предприятия испытывают серьезный недостаток кадров, — обратил внимание глава Администрации президента.

Он добавил, что по этой причине и возникла система привлечения ценных сотрудников из-за границы. Крутой рассказал, что около 35 000 человек, у которых нет постоянного вида на жительство, работают на белорусских предприятиях.

— Это небольшое количество, оно не решает проблему нехватки работников. Но здесь очень важно соблюсти баланс, — заметил Дмитрий Крутой.

Тем временем число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год.

Кстати, Белстат сказал, сколько тратит семья в Минске в месяц.