Почти 80% квартир в строящихся домах Воронежа остаются нераспроданными

Средняя цена квадратного метра в новостройках, летом составлявшая 119,2 тыс. руб., к началу декабря выросла до 128,5 тыс. руб., или на 7,8%. Самые высокие цены зафиксированы в Центральном районе — 175 тыс. руб. за кв. м, самые низкие — в Советском (105 тыс. руб.). На вторичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры по городу достигла 5,9 млн руб. (140 тыс. руб. за кв. м), что на 7,3% выше летних показателей. Самая высокая стоимость вторичного жилья — в Центральном районе (7,7 млн руб., или 166 тыс. за кв. м), самая низкая — в Левобережном (4,5 млн руб., или 123 тыс. за кв. м). При этом в отдельных локациях, таких как Шилово в Советском районе, цена «однушки» составляет 3,8 млн руб. (100,8 тыс. руб. за кв. м).