Доллар и евро подорожали 12 декабря в Беларуси перед выходными. Подробную информацию сообщили в пресс-службе Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам состоявшихся торгов в пятницу, 12 декабря, доллар прибавил 0,48%, или 0,0142 и стоит 2,9483 рубля.
Евро подорожал на 2,42%, или 0,0816 и стоит 3,4555 рубля.
Российский рубль снизился на 0,45%, или 0,0166. За 100 российских рублей необходимо отдать 3,7037 белорусского рубля.
Китайский юань стал дороже на 0,45%, или 0,0188. За 10 китайских юаней необходимо отдать 4,1756 белорусского рубля.
