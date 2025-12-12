Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области возводят маслозавод мощностью 600 тонн в сутки

На Дону ООО «Мальчевский» строит новый маслоэкстракционный завод — производственный комплекс «Светлый» мощностью 600 тонн в сутки. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Источник: Коммерсантъ

Согласно данным инвестора, годовая производительность предприятия по переработке сырья достигнет 180 тыс. тонн. Общий объем вложений в реализацию проекта составит 5 млрд руб. Социальным результатом станет появление 80 новых рабочих мест в сельской местности.

«На данный момент уже подготовлена проектно-сметная документация, получено заключение экспертизы и разрешение на возведение объекта, закуплено и доставлено оборудование. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы», — говорится в сообщении.