Власти намерены помочь калининградским предприятиям и жителям с древесиной и дровами

В Калининградской области власти планируют возродить лесхоз. Это позволит обеспечить сырьём деревообрабатывающие предприятия, а жители смогут покупать по дешёвке дрова для отопления. Об этом в пятницу, 12 декабря, заявила министр природных ресурсов и экологии области Оксана Астахова в эфире ЦУР во «ВКонтакте».
«Наконец-то у нас появились территории на двух лесничествах, которые освобождены от нерадивых арендаторов, — рассказала глава ведомства. — Последние пять лет велись судебные тяжбы с арендаторами, которые допустили нарушения выполнения своих обязательств. На этих территориях нельзя было в полной мере выполнять лесохозяйственные работы и осуществлять лесозаготовку деловой древесины для загрузки промышленных предприятий».
Как отметила Астахова, территории были освобождены от арендаторов два месяца назад, когда состоялись последние суды. Реестровые записи погашены.
«Мы попробуем на этих территориях, кроме лесохозяйственных работ, заниматься лесозаготовкой. И как раз обеспечивать древесиной наши предприятия. И вторая задача — дать возможность населению приобрести дрова по доступной для них стоимости», — проинформировала министр.
По её словам, заготовка дров весьма трудозатратна. Купить топливо официально тоже непросто — таких компаний мало, а «чёрные лесорубы» чек не дадут: получить компенсацию от государства будет невозможно.
«Чтобы была альтернатива для населения, мы возрождаем лесхоз, — объявила глава ведомства, сообщив, что его организация начнётся с 2026 года. — Все помнят, как было в лесах, когда действовали такие организации. И мы перед собой ставим такую амбициозную задачу. Попробуем с ней справиться».
В Калининградской области в 2025 году выявлено более 50 незаконных вырубок леса, что нанесло ущерб на сумму свыше 50 млн рублей.