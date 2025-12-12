Подольский рассказал, как идёт газификация посёлков под Калининградом

В посёлках Заливное и Рожково Гурьевского округа завершается строительство газопровода высокого давления. Сейчас идёт оформление документов для приёмки, сообщил глава администрации Сергей Подольский в прямом эфире «ВКонтакте».
Объект планируют сдать до конца года. Ввести газопровод в эксплуатацию хотят в феврале 2026-го. После этого местные жители смогут подключить свои дома. Для этого необходимо обратиться в компанию «Калининградгазификация».
В посёлке Некрасово предстоит спроектировать около 6 км газопровода. Заявка на финансирование проектных работ была подана в региональное министерство строительства и ЖКХ в марте. Подольский уточнил, что средства заложены на ближайшие три года.
«Если всё пойдёт по плану, в 2026—2027-м начнётся проектирование. Сроки строительства озвучим, когда будет известна стоимость объекта», — добавил глава администрации округа.
В Ласкино строительство уже завершено — объект ввели в эксплуатацию. Работы затянулись из-за смены подрядчика, которую пришлось добиваться через суд. По словам Подольского, за последние годы газификация больше всего коснулась именно Гурьевского района.
Черняховские власти обещают полностью газифицировать город к 2027 году.