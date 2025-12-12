«АвтоВАЗ» отзывает в России более 33 тысяч автомобилей Lada Granta

Под действие кампании попадают автомобили, реализованные в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. В «АвтоВАЗе» заявили, что это превентивная мера для подтверждения потребительских характеристик.
В сервисных центрах проведут диагностику одного из функциональных узлов на предмет возможного ослабления крепёжного элемента и при необходимости произведут замену.
Компания начнёт уведомлять владельцев по телефону и письмами о необходимости посетить дилерский центр. Все работы будут выполнены бесплатно, а срок проведения минимален.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» впервые за несколько месяцев раскрыл данные о продажах, показав снижение объёмов почти на треть. За январь-ноябрь 2025 года было продано 304,8 тысячи автомобилей Lada, что на 27% меньше показателей прошлого года.
