«АвтоВАЗ» отзывает в России более 33 тысяч автомобилей Lada Granta

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» впервые за несколько месяцев раскрыл данные о продажах, показав снижение объёмов почти на треть. За январь-ноябрь 2025 года было продано 304,8 тысячи автомобилей Lada, что на 27% меньше показателей прошлого года.