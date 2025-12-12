Число зарегистрированных электромобилей в Беларуси выросло в 538 раз с 2022 года

Кроме того, увеличение количества электротранспорта поспособствовало росту потребления электроэнергии. «За последние годы объем отпуска электроэнергии электрозарядным станциям увеличился более чем в 15 раз: с 3,8 млн кВт.ч в 2019 году до 59,2 млн кВт.ч в 2025 году (в сравнении с 2024-м увеличение в 2,3 раза). Это существенный вклад в экологическую безопасность страны и снижение зависимости от углеводородного топлива», — подчеркнули в ведомстве. -0-