Число зарегистрированных электромобилей в Беларуси выросло в 538 раз с 2022 года

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2022 года количество электромобилей выросло в 538 раз. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Реализация указа № 92 «О стимулировании использования электромобилей» придала мощный импульс развитию электротранспорта в Беларуси. Ключевым достижением стал интенсивный рост использования электромобилей.
За время действия документа количество зарегистрированных «электричек» увеличилось в 538 раз и на 1 декабря 2025 года достигло 46,8 тыс. В последние несколько лет количество электромобилей ежегодно удваивается.
«Важный результат — динамичное развитие зарядной инфраструктуры. Общее количество зарядных станций в Беларуси достигло 1940: это крупнейшая в СНГ сеть зарядных станций. Рост электротранспорта поспособствовал созданию новых производств зарядных станций. Все производители инвестируют в собственное производство и ориентированы на непрерывный рост спроса на зарядные станции», — рассказали в пресс-службе.
В свою очередь белорусскими предприятиями налажен выпуск электротранспорта: ОАО «МАЗ» и ОАО «Белкоммунмаш» — электробусов, ОАО «Могилевлифтмаш» — тяговых электродвигателей для коммерческого (в том числе грузового) транспорта. ЗАО «БЕЛДЖИ» осваивает линейку новых электромобилей и гибридов в том числе с корпорацией Geely.
Еще одно достижение — развитие сферы услуг, связанной с использованием электромобилей. «Сеть официальных дилеров в Республике Беларусь уже насчитывает уже 10 компаний. Организации обеспечивают сервис и техобслуживание электрокаров, инвестируют в свое развитие в рамках франшиз в областных и райцентрах, активно занимаются популяризацией электротранспорта», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, увеличение количества электротранспорта поспособствовало росту потребления электроэнергии. «За последние годы объем отпуска электроэнергии электрозарядным станциям увеличился более чем в 15 раз: с 3,8 млн кВт.ч в 2019 году до 59,2 млн кВт.ч в 2025 году (в сравнении с 2024-м увеличение в 2,3 раза). Это существенный вклад в экологическую безопасность страны и снижение зависимости от углеводородного топлива», — подчеркнули в ведомстве. -0-