12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. БУТБ и Центр поддержки экспорта Владимирской области будут взаимодействовать по линии биржевой торговли. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Владимирской области намерены совместно вовлекать в биржевую торговлю предприятия региона путем проведения практических семинаров, онлайн-конференций и мастер-классов по биржевому делу, а также консультировать субъектов хозяйствования Владимирской области по вопросам аккредитации и осуществления торгово-закупочной деятельности на площадке БУТБ.
Такая договоренность достигнута с руководством регионального Центра поддержки экспорта в ходе визита представителя биржи в город Суздаль в составе делегации белорусских деловых кругов.
По словам директора ЦПЭ Владимирской области Дарьи Гречухиной, за 2025 год центр оказал поддержку почти 400 субъектам малого и среднего бизнеса, заинтересованным в расширении деловых контактов и поиске новых рынков. При этом Беларусь является одним из ключевых торгово-экономических партнеров региона, о чем свидетельствует положительная динамика взаимной торговли и стабильные потоки товаров в обоих направлениях. В этой связи ожидается, что взаимодействие с БУТБ станет хорошим дополнением к набору инструментов, которыми уже пользуются владимирские предприниматели, и предоставит более широкие возможности как по реализации, так и закупке продукции в Беларуси.
Помимо переговоров с руководством центра, представитель БУТБ также принял участие в VI Владимирском инвестиционном конгрессе, где была проведена презентация потенциала биржевой торговой платформы и состоялись рабочие встречи в формате B2B с локальными товаропроизводителями и зарубежными участниками из Азербайджана, Вьетнама, Индии и Казахстана.
По данным БУТБ, в январе — ноябре 2025 года компаниями из Владимирской области совершены биржевые сделки на общую сумму $2,2 млн. Для сравнения за такой же период 2024 года сумма биржевых транзакций между белорусскими и владимирскими участниками торгов составила лишь $0,3 млн. В текущем году через БУТБ во Владимирскую область поставлялось сухое молоко, сливочное масло и пиломатериалы, а в Беларусь импортировались изделия из черных металлов и электрооборудование.
В настоящее время на БУТБ аккредитованы 37 компаний и индивидуальных предпринимателей из Владимирской области. -0-