БУТБ и Центр поддержки экспорта Владимирской области будут взаимодействовать по линии биржевой торговли

По словам директора ЦПЭ Владимирской области Дарьи Гречухиной, за 2025 год центр оказал поддержку почти 400 субъектам малого и среднего бизнеса, заинтересованным в расширении деловых контактов и поиске новых рынков. При этом Беларусь является одним из ключевых торгово-экономических партнеров региона, о чем свидетельствует положительная динамика взаимной торговли и стабильные потоки товаров в обоих направлениях. В этой связи ожидается, что взаимодействие с БУТБ станет хорошим дополнением к набору инструментов, которыми уже пользуются владимирские предприниматели, и предоставит более широкие возможности как по реализации, так и закупке продукции в Беларуси.