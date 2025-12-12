Президент АРБ Тосунян заявил о желании ЕС обострить ситуацию с активами РФ

Попытки Европейского союза распоряжаться замороженными российскими активами лишь обостряют политические противоречия, а не способствуют их решению. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
«Нужно направлять взаимодействия на смягчение разных политических противоречий, а не обострять их», — сказал он.
По его словам, ЕС пытается использовать чужие финансовые ресурсы, руководствуясь политическими претензиями, что является неверным методом, особенно если целью заявлено урегулирование конфликта на Украине. Банкир считает, что политику и финансы смешивать не следует, и взаимодействие должно быть направлено на смягчение, а не на эскалацию разногласий.
Тосунян положительно оценил действия Банка России, подавшего иск для защиты своей правовой позиции. Он отметил, что это грамотный шаг, и не исключил, что ЦБ в дальнейшем может обратиться в более высокие судебные инстанции. Таким образом, по мнению эксперта, российская сторона четко обозначила свою позицию доступным на данный момент способом.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предупредил ЕС о последствиях заморозки активов России.